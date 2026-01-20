Врач назвал лучшие остеопатические техники для восстановления позвоночника

Нарушения осанки в той или иной степени встречаются примерно у 90% людей после 30 лет. Врач-остеопат, врач общей практики, анатом, преподаватель Олег Агапэ в беседе с Life.ru отметил, что тело годами адаптируется к сидячему образу жизни, стрессу и травмам, что приводит к сколиозам, избыточным кифозам и другим изменениям. Он подчеркнул, что осанка лишь сигнализирует о внутренних проблемах, а попытки выпрямить спину усилием воли редко дают результат и могут усилить боль.