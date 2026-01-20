Врач назвал лучшие остеопатические техники для восстановления позвоночника

Необходим комплексный подход к восстановлению здоровья. Уже через 2−3 месяца регулярной работы многие пациенты замечают ощутимые визуальные изменения. Эксперт указал, что в 30 лет у организма ещё высокий адаптационный потенциал, и сейчас — оптимальное время, чтобы заняться осанкой для сохранения здоровья на долгие годы.
Простые упражнения, которые помогут восстановить правильное положение позвоночника: выполняются лёжа на полу, без усилий и напряжения. Исходное положение лёжа на спине. Колени согнуты, стопы стоят на полу. Руки свободно лежат вдоль тела. Найдите положение, в котором телу спокойно.
Олег Агапэ.
Врач-остеопат, врач общей практики, анатом, преподаватель.
Первое упражнение — «тазовые часы». Необходимо представить таз как циферблат часов, где прижатая к полу поясница — это «12 часов», а слегка оторванная — «6 часов». Нужно медленно покачивать таз между этими точками, затем добавить движение вправо («3 часа») и влево («9 часов»), после чего соединить всё в плавный круговой оборот.
Второе упражнение направлено на мобилизацию поясничного и грудного отделов. Продолжая движения таза, следует позволить волне пройти выше, в поясницу и середину спины, представив, что позвоночник мягко перекатывается по полу, как цепочка, а голова и шея следуют за движением, без активного включения.
Третья техника — вытяжение позвоночника. Почувствовав контакт тела с полом, нужно добавить лёгкую интенцию: макушка мягко тянется вверх, а крестец — вниз. Это создаёт мягкую декомпрессию межпозвоночных дисков, снижает давление в пояснице и уменьшает перенапряжение глубоких мышц, которые часто являются источником хронической боли.
Четвёртое упражнение — ротация поясницы и нижнего грудного отдела через колени. Лёжа на спине с согнутыми коленями, следует медленно наклонять оба колена в одну сторону, позволяя тазу слегка следовать за движением, при этом плечи и верх спины остаются на полу. После возвращения в центр движение выполняется в другую сторону.
«Если комфортно, то задержитесь в крайнем положении на 1−2 дыхания. Это упражнение возвращает ротацию позвоночнику, улучшает работу тазобедренных суставов и снижает привычное “скругление” поясницы», — заключил Агапэ.
