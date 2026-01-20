Ким Чен Ын во время публичной церемонии уволил вице-премьера КНДР Ян Сын Хо

Глава КНДР Ким Чен Ын во время церемонии по случаю завершения модернизации Ренсонского машиностроительного объединения публично уволил вице-премьера Ян Сын Хо. Об этом во вторник, 20 января, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
— Процесс первой очереди модернизации Ренсонмаша перенес излишний искусственный хаос из-за безответственных, грубых и неспособных руководящих работников, — цитирует его агентство.
Также он заявил, что ряд руководителей оказались «не готовы к упорядочению и технической реконструкции индустрии в стране», и призвал «перестать полагаться на тех, кто слишком долго привыкал к пораженчеству, безответственности и пассивности». После этих слов северокорейский лидер освободил от должности Ян Сын Хо, сравнив его с «козлом, запряженным в телегу», сказано в статье.
12 января сообщалось, что КНДР почти завершила строительство атомной подводной лодки с баллистическими ракетами. Предположительно, ее длина составляет 100 метров, диаметр — 11 метров.
В кормовой части корпуса установлены патрубки для забора морской воды, которая необходима для охлаждения реактора. По бортам подлодки расположены устройства, внешне напоминающие бортовые гидроакустические антенны.