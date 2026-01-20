Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ким Чен Ын во время публичной церемонии уволил вице-премьера КНДР Ян Сын Хо

Глава КНДР Ким Чен Ын во время церемонии по случаю завершения модернизации Ренсонского машиностроительного объединения публично уволил вице-премьера Ян Сын Хо. Об этом во вторник, 20 января, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Глава КНДР Ким Чен Ын во время церемонии по случаю завершения модернизации Ренсонского машиностроительного объединения публично уволил вице-премьера Ян Сын Хо. Об этом во вторник, 20 января, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

— Процесс первой очереди модернизации Ренсонмаша перенес излишний искусственный хаос из-за безответственных, грубых и неспособных руководящих работников, — цитирует его агентство.

Также он заявил, что ряд руководителей оказались «не готовы к упорядочению и технической реконструкции индустрии в стране», и призвал «перестать полагаться на тех, кто слишком долго привыкал к пораженчеству, безответственности и пассивности». После этих слов северокорейский лидер освободил от должности Ян Сын Хо, сравнив его с «козлом, запряженным в телегу», сказано в статье.

12 января сообщалось, что КНДР почти завершила строительство атомной подводной лодки с баллистическими ракетами. Предположительно, ее длина составляет 100 метров, диаметр — 11 метров.

В кормовой части корпуса установлены патрубки для забора морской воды, которая необходима для охлаждения реактора. По бортам подлодки расположены устройства, внешне напоминающие бортовые гидроакустические антенны.

Узнать больше по теме
Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше