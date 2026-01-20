Ким Чен Ын во время публичной церемонии уволил вице-премьера КНДР Ян Сын Хо

Также он заявил, что ряд руководителей оказались «не готовы к упорядочению и технической реконструкции индустрии в стране», и призвал «перестать полагаться на тех, кто слишком долго привыкал к пораженчеству, безответственности и пассивности». После этих слов северокорейский лидер освободил от должности Ян Сын Хо, сравнив его с «козлом, запряженным в телегу», сказано в статье.