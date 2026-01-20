Ричмонд
В Сургуте объявлена актировка из-за морозов

В школах Сургута (ХМАО) для учеников с 1−8 классы первой смены отменили занятия 20 января из-за морозов. Об этом сообщили в администрации города.

«В связи с низкой температурой воздуха 20.01.2026 в муниципальных общеобразовательных учреждениях Сургута отменяются занятия для 1−8 классов», — сообщили в администрации города. Актировка объявлена для учащихся в 1 смену.

По данным портала Gismeteo, температура воздуха утром составила −31 градус, а ветер — 4 м/с. Информация об актировке для второй смены будет объявлена дополнительно.