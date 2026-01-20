В Турции вновь заговорили об отмене all inclusive: что хотят изменить

В Турции вновь заговорили об отмене all inclusive. Власти страны сообщили, что система «все включено» в отелях не будет отменена, однако меню может стать более турецким. Об этом сообщил источник в стране.
«Мы получили ряд предложений как от государственного, так и от частного сектора. Предложения интересные, сейчас они находятся на стадии рассмотрения», — говорится в сообщении.
Он пояснил, что отмены не планируется, система подвергнется лишь незначительной доработке.
Как отмечает президент Ассоциации малых отельеров Эртан Устаоглу, многие отдыхающие почти не покидают гостиницы и питаются в них. Он считает, что это плохо и для здоровья туристов, а также для туристической отрасли страны, которая не раскрывается в полной мере.
Ранее KP.RU сообщил, что с 20 января 2026 года выезд детей за пределы России за границу стал возможен только по загранпаспорту.