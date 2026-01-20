В Турции вновь заговорили об отмене all inclusive: что хотят изменить

Как отмечает президент Ассоциации малых отельеров Эртан Устаоглу, многие отдыхающие почти не покидают гостиницы и питаются в них. Он считает, что это плохо и для здоровья туристов, а также для туристической отрасли страны, которая не раскрывается в полной мере.