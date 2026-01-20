Осталось два часа: Учёные предупредили об экстремальной магнитной буре уровня G5

Человечество может столкнуться с магнитной бурей экстремальной мощности в течение ближайших часов. Об этом информирует пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
«Магнитная буря усилилась до G4.7. Если характеристики солнечного ветра не изменятся, то выход на высший уровень G5 произойдет в течение одного-двух часов», — сказано в релизе, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Напомним, на Земле бушует радиационный шторм уровня S4, такое происходит впервые за 24 года. Причиной шторма стала экстремальная вспышка на Солнце, которой был присвоен класс Х — высший для подобных явлений. Выброшенная светилом плазма двинулась в сторону Земли и к вечеру понедельника 19 января в межпланетном пространстве и магнитном поле Земли начали происходить неожиданные события.
Есть во всей этой тревожной ситуации и приятный нюанс: в ночь со вторника на среду ожидаются исключительно сильные полярные сияния, признаки которых, предварительно, можно будет наблюдать почти на всей территории Российской Федерации.