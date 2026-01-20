Осталось два часа: Учёные предупредили об экстремальной магнитной буре уровня G5

Напомним, на Земле бушует радиационный шторм уровня S4, такое происходит впервые за 24 года. Причиной шторма стала экстремальная вспышка на Солнце, которой был присвоен класс Х — высший для подобных явлений. Выброшенная светилом плазма двинулась в сторону Земли и к вечеру понедельника 19 января в межпланетном пространстве и магнитном поле Земли начали происходить неожиданные события.