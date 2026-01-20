В Соцфонде рассказали, сколько россиян получают меры поддержки по QR-коду

«Пенсионеры, многодетные родители и люди с инвалидностью сегодня могут получать услуги по куар-коду. Он является цифровым аналогом бумажных и пластиковых удостоверений и подтверждает льготный статус владельца, а также право на меры поддержки. Сегодня куар-кодом пользуются уже 4,8 миллионов россиян», — говорится в сообщении.