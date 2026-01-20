Ричмонд
В Тюменской области резко похолодает

На территории Тюменской области днем 20 января столбики термометров опустятся местами до −27 градусов, а уже ночью морозы усилятся до −37. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

В ночь на 21 января в регионе похолодает до −37.



«В Тюменской области днем 20 января ожидается температура воздуха −17, −22 градуса, местами до −22, −27. В ночь на 21 января морозы усилятся до −27, −32 градусов, местами до −32, −37», — сообщается на сайте управления.

Синоптики обещают небольшой снег, изморозь и ветер 2−7 м/с. Занятия первой смены в школах Тюмени сегодня проходят в обычном режиме — отмена по климатическим условиям не предусмотрена.