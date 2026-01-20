Ричмонд
Овечкин не забил в игре с «Колорадо», продлив серию без голов до четырёх игр

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поднялся на 18-е место в истории НХЛ по количеству проведённых матчей в регулярных чемпионатах. Его 1541-я игра c «Колорадо» (2:5) позволила россиянину обойти Шейна Доуна и Джонни Буцика.

40-летний российский нападающий, который отдал голевую передачу в матче с «Эвеланш», набрал уже 42 очка (20+22) в 50 играх сезона. Этот результат стал лучшим для игроков его возраста с момента выступления Теему Селянне в сезоне 2011/12.

При этом Овечкин не забивает уже четыре матча подряд. Он продолжает лидировать в списке лучших снайперов в истории лиги с 917 шайбами, а в сумме с плей-офф на его счету 994 гола — он уступает только Уэйну Гретцки (1016).

Ранее Овечкин отказался участвовать в ЛГБТ*-акции и обматывать свою клюшку радужной лентой перед матчем НХЛ с «Флоридой Пантерз». Так, во время разминки Овечкин появился с клюшкой, обмотанной обычной белой лентой. Чего не скажешь о его товарищах по команде.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — в разделе «Спорт» на Life.ru.

* Признано экстремистским движением, его деятельность запрещена в России.