Овечкин не забил в игре с «Колорадо», продлив серию без голов до четырёх игр

40-летний российский нападающий, который отдал голевую передачу в матче с «Эвеланш», набрал уже 42 очка (20+22) в 50 играх сезона. Этот результат стал лучшим для игроков его возраста с момента выступления Теему Селянне в сезоне 2011/12.
При этом Овечкин не забивает уже четыре матча подряд. Он продолжает лидировать в списке лучших снайперов в истории лиги с 917 шайбами, а в сумме с плей-офф на его счету 994 гола — он уступает только Уэйну Гретцки (1016).
Ранее Овечкин отказался участвовать в ЛГБТ*-акции и обматывать свою клюшку радужной лентой перед матчем НХЛ с «Флоридой Пантерз». Так, во время разминки Овечкин появился с клюшкой, обмотанной обычной белой лентой. Чего не скажешь о его товарищах по команде.
