Врач назвал наиболее полезные для здоровья месяцы для отпуска

«Выбор месяца для отпуска влияет на восстановление организма и профилактику стресса. Наиболее благоприятными с точки зрения здоровья считаются поздняя весна (май-июнь) и начало осени (сентябрь-октябрь). В этот период температура воздуха умеренная, световой день длинный, а нагрузка на сердечно-сосудистую систему минимальна. Это позволяет организму полноценно отдыхать, улучшать сон, нормализовать гормональный фон и укреплять иммунитет», — сказал Еременко.