Врач назвал наиболее полезные для здоровья месяцы для отпуска

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Наиболее благоприятными месяцами для ежегодного отпуска являются май, июнь, а также сентябрь и октябрь, в это время организм полноценно отдыхает и лучше восстанавливается, рассказал РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы министерства здравоохранения Московской области Иван Еременко.
«Выбор месяца для отпуска влияет на восстановление организма и профилактику стресса. Наиболее благоприятными с точки зрения здоровья считаются поздняя весна (май-июнь) и начало осени (сентябрь-октябрь). В этот период температура воздуха умеренная, световой день длинный, а нагрузка на сердечно-сосудистую систему минимальна. Это позволяет организму полноценно отдыхать, улучшать сон, нормализовать гормональный фон и укреплять иммунитет», — сказал Еременко.
По словам врача, весной отпуск способствует естественной активации обмена веществ и повышению энергии после зимнего периода. Осенью же, как отметил Еременко, отдых помогает снизить риски возникновения сезонной усталости, а также подготовить организм к сокращению светового дня и зимнему стрессу.
«Летние месяцы с высокой температурой полезны для пляжного отдыха и солнца, но длительное пребывание на жаре может перегружать сердце и кожу, особенно при интенсивной активности. Зимние отпуска в холодных регионах требуют правильной подготовки: терморегуляция, одежда по погоде и постепенная адаптация, иначе повышается риск переохлаждения и простудных заболеваний», — заключил Еременко.