В ХМАО для школьников первой смены объявлена актировка

Полностью отменены занятия в школах поселка Ваховск и села Корлики. В большей части городов и поселений дома остаются ученики с 1 по 8 классы. В список вошли: Нижневартовск, Лангепас, Мегион, Белоярский, Покачи, Когалым, Березово, Радужный, Талинка, Барсово, Белый Яр, Федоровский, Излучинск, Сосновка, Сорум, Зайцева Речка, Новоаганск, Солнечный, Аган, Лыхма, Ванзетур и другие. Ученики начальных классов остались дома в школах Лянтора, Кондинского, Комсомольского, Карымкар, Лямина, Сытомино, Селярово, Игрима, Светлого, Сосьвы, Перегребного.