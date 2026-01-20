В ХМАО для школьников первой смены объявлена актировка

В двух поселениях полностью отменены занятия в школах утром 20 января.
В школах ХМАО для учеников первой смены 20 января объявлена актировка. В большей части городов и поселений занятия отменены с 1-й по 8-й классы, а температура воздуха опустилась ниже −38 градусов. Информация размещена на портале «Госуслуг».
«Занятия первой смены 20 января отменяются. На момент объявления актировки температура воздуха составила от −27,1 до — 38,1 градуса, ветер 1−5 метров в секунду», — говорится в сообщении об актировке.
Полностью отменены занятия в школах поселка Ваховск и села Корлики. В большей части городов и поселений дома остаются ученики с 1 по 8 классы. В список вошли: Нижневартовск, Лангепас, Мегион, Белоярский, Покачи, Когалым, Березово, Радужный, Талинка, Барсово, Белый Яр, Федоровский, Излучинск, Сосновка, Сорум, Зайцева Речка, Новоаганск, Солнечный, Аган, Лыхма, Ванзетур и другие. Ученики начальных классов остались дома в школах Лянтора, Кондинского, Комсомольского, Карымкар, Лямина, Сытомино, Селярово, Игрима, Светлого, Сосьвы, Перегребного.