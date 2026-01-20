В Госдуме предложили снизить взнос по ипотеке для части россиян

Ричмонд
В Госдуме предложили снизить первоначальный взнос по военной ипотеке с 20% до 10% стоимости жилья. С соответствующим предложением выступила глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.

В Госдуме предложили снизить первоначальный взнос по военной ипотеке с 20% до 10% стоимости жилья. С соответствующим предложением выступила глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.

«Считаю целесообразным снижение минимального первоначального взноса по военной ипотеке в рамках НИС с 20% до 10%», — написала Лантратова, направив соответствующее письмо на адрес главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной и министра обороны Андрея Белоусова. Об этом сообщает ТАСС. По ее словам, данная инициатива укрепит репутацию военной службы, а также закрепит ее социальную ориентированность.

По словам Лантратовой, действующие условия накопительно-ипотечной системы (НИС) вынуждают военнослужащих либо откладывать покупку жилья, либо дополнительно накапливать собственные средства, что снижает доступность квартир для военных. Система военной ипотеки работает с 2004 года.

Военная ипотека — льготная ипотечная программа для военнослужащих. Военные могут приобрести недвижимость по целевому кредиту. Для этого нужно стать участниками накопительно-ипотечной системы. В 2025 году размер перечисления составлял 383 979 рублей в год.

