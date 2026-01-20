В Тулуне врачи провели сложную операцию кошке, удалив сосудистую опухоль

В Тулуне ветеринары спасли домашнюю любимицу, удалив опасную опухоль. 12-летнюю кошку принесли в клинику, когда у неё на правой щеке появилась шишка. Обследование показало, что это ангиома — сосудистое образование. Об этом КП-Иркутск рассказали в ассоциации ветеринарии региона.
— Главная опасность ангиомы — легкая травматизация. Поскольку образование состоит из сосудов, даже небольшая царапина может вызвать сильное кровотечение или привести к изъязвлению. Хирургическое удаление — самый эффективный метод, поэтому, несмотря на солидный возраст животного, была рекомендована операция, — пояснила начальник ветстанции Юлия Зайцева.
Несмотря на возраст, кошка перенесла операцию хорошо. Сейчас её состояние стабилизировалось, и она идёт на поправку.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что из-за аномальных морозов иркутский приют «К-9» нуждается в помощи.