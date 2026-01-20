В Тулуне врачи провели сложную операцию кошке, удалив сосудистую опухоль

В Тулуне ветеринары спасли домашнюю любимицу, удалив опасную опухоль. 12-летнюю кошку принесли в клинику, когда у неё на правой щеке появилась шишка. Обследование показало, что это ангиома — сосудистое образование. Об этом КП-Иркутск рассказали в ассоциации ветеринарии региона.