В Тулуне врачи провели сложную операцию кошке, удалив сосудистую опухоль

Несмотря на возраст, кошка перенесла операцию хорошо.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Тулуне ветеринары спасли домашнюю любимицу, удалив опасную опухоль. 12-летнюю кошку принесли в клинику, когда у неё на правой щеке появилась шишка. Обследование показало, что это ангиома — сосудистое образование. Об этом КП-Иркутск рассказали в ассоциации ветеринарии региона.

— Главная опасность ангиомы — легкая травматизация. Поскольку образование состоит из сосудов, даже небольшая царапина может вызвать сильное кровотечение или привести к изъязвлению. Хирургическое удаление — самый эффективный метод, поэтому, несмотря на солидный возраст животного, была рекомендована операция, — пояснила начальник ветстанции Юлия Зайцева.

Несмотря на возраст, кошка перенесла операцию хорошо. Сейчас её состояние стабилизировалось, и она идёт на поправку.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что из-за аномальных морозов иркутский приют «К-9» нуждается в помощи.