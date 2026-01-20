Ричмонд
Фото и видео северного сияния публикуют россияне: где оно самое яркое

Жители российских регионов сняли северное сияние на фото и видео.

Источник: Комсомольская правда

Жители нескольких регионов РФ заметили северное сияние невероятной красоты в ночь на 20 января. Фото и видео северного сияния публикуют в соцсетях.

Северное сияние в Нарьян-Маре. ФОТО: соцсети пользователя охотник за северным сиянием.

Наиболее яркие кадры публикуют пользователи из Калининградской, Псковской и Ростовской областей, Краснодарского и Пермского краев, а также из Бурятии и Крыма.

Например, в Калининградской области северное сияние окрасилось в зеленоватый цвет. А в Нарьян-Маре жителей радовало небесное природное явление с ярко-зелеными и фиолетовыми полосами.

Северное сияние в Калининградской области. Фото: кадр видео «Погода и метеоявления в Калининградской области».

По мнению экспертов, причиной стали мощные солнечные вспышки, вызвавшие выброс плазмы. Она летит к Земле на скорости более 1000 км/с и спровоцирует в ближайшие дни сильнейшие магнитные бури, опасные для метеозависимых людей.

В свою очередь ученые предупредили, что магнитная буря, настигшая Землю, достигла силы G4.7. Теперь у нее есть риск перехода на экстремальный уровень.