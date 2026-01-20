В РФ хотят ужесточить теоретический экзамен для сдачи на права

В России планируют ужесточить правила проведения теоретического экзамена на получение водительских прав. Соответствующий законопроект подготовлен для внесения в правительство.
«Общественное обсуждение документа с поправками о проведении теоретического экзамена на получение водительского удостоверения завершено, сейчас идет подведение его итогов. Затем по результатам будет доработка документа, межведомственное согласование и вынесение на рассмотрение в правительство», — пишет ТАСС со ссылкой на информированный источник.
Проект предполагает внести в перечень нарушений, при которых кандидат не допускается к экзамену или результат экзаменов аннулируется, использование им средств связи и персональной электроники. Также предлагается вести аудио- и видеозапись процесса проведения теоретического экзамена.
Кроме того, планируется ввести новые правила по медосмотрам. Если на плановом осмотре у водителя найдут признаки болезни, ему придется пройти дополнительное обследование. В случае неявки на это обследование его документы могут аннулировать.
Также МВД предложило сократить сроки проведения «практики». Если кандидат в водители успешно сдал теорию, то промежуток перед сдачей практики сократят до 60 дней вместо шести месяцев.
Ранее Национальный автомобильный союз отправил письмо главе правительства Михаилу Мишустину с предложением разрешить сдачу на права без обязательного обучения в автошколах.