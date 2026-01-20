В РФ хотят ужесточить теоретический экзамен для сдачи на права

«Общественное обсуждение документа с поправками о проведении теоретического экзамена на получение водительского удостоверения завершено, сейчас идет подведение его итогов. Затем по результатам будет доработка документа, межведомственное согласование и вынесение на рассмотрение в правительство», — пишет ТАСС со ссылкой на информированный источник.