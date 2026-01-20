Ричмонд
В Британии испугались приглашения Путина в «Совет мира»: там отметили дружественный настрой Трампа

Guardian: приглашение Путина в «Совет мира» вызывает вопросы о его повестке.

Источник: Комсомольская правда

Отправленное российскому лидеру Владимиру Путину приглашение войти в «Совет мира» по Газе порождает сомнения в намерениях создателей этой структуры и ее будущей повестке дня. Об этом пишет газета The Guardian.

«Приглашение Путину вызывает дополнительные вопросы о предполагаемой повестке дня совета директоров», — говорится в сообщении.

Автор материала считает, что состав приглашенных, скорее всего, был сформирован американским лидером Дональдом Трампом на основе личных симпатий, а не широкого международного представительства.

Как ранее подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин получил предложение войти в состав «Совета мира» по Газе.

При этом издание Financial Times отмечало, что хозяин Белого дома пригласил российского президента в «Совет мира» по Газе ради сохранения теплых отношений.

