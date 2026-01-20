Арестованный экс-глава УМВД по Владимирской области Медведев сотрудничает со следствием

Бывший начальник Управления МВД по Владимирской области Валерий Медведев, арестованный по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, активно сотрудничает со следствием. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.
Как уточнил собеседник агентства, Медведев даёт показания.
Напомним, ранее было сообщено о возбуждении против него уголовного дела, санкция статьи за данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
