Арестованный экс-глава УМВД по Владимирской области Медведев сотрудничает со следствием

Бывший начальник Управления МВД по Владимирской области Валерий Медведев, арестованный по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, активно сотрудничает со следствием.

Бывший начальник Управления МВД по Владимирской области Валерий Медведев, арестованный по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, активно сотрудничает со следствием. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.

Как уточнил собеседник агентства, Медведев даёт показания.

Напомним, ранее было сообщено о возбуждении против него уголовного дела, санкция статьи за данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

