Россиян предупредили о наказании за самовольную установку двери в тамбуре: на сколько могут оштрафовать

Несогласованная установка двери в общем пространстве подъезда является нарушением. За такое самоуправство предусмотрен штраф, который может достигать 15 тыс. рублей. Об этом Об этом напомнил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в беседе с ТАСС.