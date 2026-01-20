Россиян предупредили о наказании за самовольную установку двери в тамбуре: на сколько могут оштрафовать

Несогласованная установка двери в общем пространстве подъезда является нарушением. За такое самоуправство предусмотрен штраф, который может достигать 15 тыс. рублей. Об этом Об этом напомнил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в беседе с ТАСС.
По словам депутата, за самовольный монтаж двери грозит штраф. Например, 100−300 рублей за самоуправство (ст. 19.1 КоАП), либо 2−2,5 тыс. рублей за перепланировку (ст. 7.21 КоАП). В случае нарушения пожарной безопасности размер штрафа возрастает до 5−15 тыс. рублей (ст. 20.4 КоАП).
Как пояснил депутат, получить согласие соседей — это только первый шаг. Необходимо также утвердить подготовленный план работ в надзорных органах, в частности в МЧС, на предмет пожарной безопасности.
