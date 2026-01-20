Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В омском минтрансе объяснили отмену маршрутки в Лузино

Сокращение маршрутов в Омской области объяснили трудностями с финансированием.

Источник: Аргументы и факты

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Омской области прокомментировали отмену маршрутки Омск (жд вокзал) — Лузино. К чиновникам обратился житель посёлка в телеграм-канале депутата Госдумы Оксаны Фадиной. Он отметил, что маршрут № 123 пользовался популярностью. Его отмена для жителей создаёт серьёзные трудности. Другой транспорт в посёлок ходит не всегда по графику и часто переполнен.

Кроме того, сообщалось, что межмуниципальный маршрут  № 124 теперь завершается на остановке «Лизы Чайкиной», маршруты №№ 154 и 328 укорочены.

В региональном минтрансе изменения, введённые с 1 января, подтвердили, отметив, что это связано с финансированием и экономией бюджетных средств.

Межмуниципальные маршруты предназначены для связи муниципальных районов области с административным центром. Оптимальным принципом организации перевозок является подвоз пассажиров в город Омск, далее возможна пересадка, говорится в ответе ведомства.

Из-за дефицита средств в 2026 году организовать работу по межмуниципальным маршрутам с регулируемым тарифом на уровне 2025 года невозможно.

Ранее мы писали, что СК России взял на контроль проверку аварийных автобусов в Омской области. Проверку начали после инцидента с отвалившимся колесом автобуса во время его движения по трассе.