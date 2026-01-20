В омском минтрансе объяснили отмену маршрутки в Лузино

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Омской области прокомментировали отмену маршрутки Омск (жд вокзал) — Лузино. К чиновникам обратился житель посёлка в телеграм-канале депутата Госдумы Оксаны Фадиной. Он отметил, что маршрут № 123 пользовался популярностью. Его отмена для жителей создаёт серьёзные трудности. Другой транспорт в посёлок ходит не всегда по графику и часто переполнен.
Кроме того, сообщалось, что межмуниципальный маршрут № 124 теперь завершается на остановке «Лизы Чайкиной», маршруты №№ 154 и 328 укорочены.
В региональном минтрансе изменения, введённые с 1 января, подтвердили, отметив, что это связано с финансированием и экономией бюджетных средств.
Межмуниципальные маршруты предназначены для связи муниципальных районов области с административным центром. Оптимальным принципом организации перевозок является подвоз пассажиров в город Омск, далее возможна пересадка, говорится в ответе ведомства.
Из-за дефицита средств в 2026 году организовать работу по межмуниципальным маршрутам с регулируемым тарифом на уровне 2025 года невозможно.
Ранее мы писали, что СК России взял на контроль проверку аварийных автобусов в Омской области. Проверку начали после инцидента с отвалившимся колесом автобуса во время его движения по трассе.