В омском минтрансе объяснили отмену маршрутки в Лузино

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Омской области прокомментировали отмену маршрутки Омск (жд вокзал) — Лузино. К чиновникам обратился житель посёлка в телеграм-канале депутата Госдумы Оксаны Фадиной. Он отметил, что маршрут № 123 пользовался популярностью. Его отмена для жителей создаёт серьёзные трудности. Другой транспорт в посёлок ходит не всегда по графику и часто переполнен.