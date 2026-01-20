Ричмонд
Экономия преступна: в Госдуме рассказали о новых штрафах за перевозку детей без автокресел

Федяев: Штрафы за перевозку детей без автокресел увеличились с 9 января.

Источник: Комсомольская правда

Штрафы за перевозку детей без автокресел стали больше, изменения вступили в силу с 9 января. Об этом напомнил первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.

«Штраф за перевозку ребенка без автокресла с 9 января ощутимо вырос: 5 тысяч рублей для обычных водителей, 50 тысяч — для должностных лиц и 200 тысяч — для юридических лиц», — сказал Федяев РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что эта мера направлена прежде всего на предупреждение недобросовестности водителей такси и назвал экономию на автокреслах для детей преступной.

По статистике, инспекторы ГАИ ежегодно выписывают свыше 550 тысяч штрафов за подобное нарушение.

Почему младенцу обязательно нужно автокресло и как его правильно выбрать, читайте здесь на KP.RU.

Напомним, по закону в России всех детей в возрасте до 12 лет нужно перевозить в автомобилях в специальных удерживающих устройствах. В нашем рейтинге представлены лучшие детские автокресла в 2026 году.