В Омске депутаты Горсовета предложили штрафы за неоплату парковки

Депутаты Горсовета готовят проект поправок в областной Кодекс об административных правонарушениях. Часть из них касается платных парковок.
Как стало известно порталу Om1 Омск, на ближайшем заседании транспортного комитета народные избранники обсудят вопрос введения штрафов для омичей, которые занимают место на платной парковке, но не платят за него. Сейчас в КоАП, вероятно, нет наказания за такое нарушение.
Кроме того, введут отдельный штраф для организаторов самих платных парковок, за «нарушение установленного нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Омской области порядка создания парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения».
После обсуждения в Горсовете все поправки должны будут поступить на рассмотрение областного Заксобрания.
Читайте также на портале Om1.ru.
Омские автобусы хотят штрафовать за неправильный цвет.