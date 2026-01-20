Опора в прошлом: Психолог объяснила, почему все стали ностальгировать по 2016 году

Сам тренд сравнения себя сейчас и себя 10-летней давности зародился как раз в конце 2025 года. И в то время, когда всё настолько неопределённо, настолько сложная ситуация в мире, растущее чувство тревоги вынуждает людей, человеческую психику, цепляться и находить какие-то устойчивые опоры для себя, на которые можно было бы опереться, в которых можно было бы получить ресурс.
Алиса Метелина.
Психолог.
Когда мы сравниваем себя 10-летней давности и сейчас, мы на самом деле имеем возможность заземлиться, остановиться и заново прожить весь этот период, который мы преодолели за эти 10 лет, говорит эксперт. Для многих 2016 год — это был год максимального развития, максимального расцвета. А кого-то просто счастлив, что он смог пережить этот год.
«Сравнивая то, что происходит сейчас, мы как бы говорим сами себе, что мы можем справиться с чем угодно. Мы прожили, и это уже победа, это уже достижение», — поясняет психолог.
Наша психика таким образом помогает справляться в первую очередь с тревогой перед будущим, то есть той неизвестностью, которая нас ждёт. Она помогает находить в том, что мы уже прожили, в том, что всегда с нами — в нашей памяти, в наших воспоминаниях, в наших прожитых годах. Это даёт ту самую опору, тот самый дом, благодаря которому мы сейчас крепко стоим на ногах и в целом способны справляться с неопределённостью будущего.
