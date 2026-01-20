Опора в прошлом: Психолог объяснила, почему все стали ностальгировать по 2016 году

Наша психика таким образом помогает справляться в первую очередь с тревогой перед будущим, то есть той неизвестностью, которая нас ждёт. Она помогает находить в том, что мы уже прожили, в том, что всегда с нами — в нашей памяти, в наших воспоминаниях, в наших прожитых годах. Это даёт ту самую опору, тот самый дом, благодаря которому мы сейчас крепко стоим на ногах и в целом способны справляться с неопределённостью будущего.