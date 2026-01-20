В Омске масштабно задержались рейсы по двум направлениям

По состоянию на 8:00 вторника, 20 января 2026 года, на онлайн-табло Омского аэропорта отражены данные о задержках двух рейсов по разным направлениям.
Так, согласно сведениям воздушной гавани, пассажирам рейса по маршруту Омск — Иркутск пришлось ждать вылета свыше трех часов: вместо 00:40 он отправился в пункт назначения лишь в 4:10. Стоит отметит, что время в пути составляет примерно три часа.
Схожей по продолжительности предполагается задержка борта до столичного Домодедово. Предполагается, что вместо 6:35 борт стартует лишь в 10:10, то есть на 3 часа и 35 минут позднее намеченного. Примечательно, что три других утренних рейса до Москвы состоялись практически вовремя.
Точная причина не известна, однако стоит отметить, что воздушные суда для осуществления этих рейсов отправились в Омск с опозданием. Соответственно, официальной причиной может считаться «позднее прибытие борта под рейс».