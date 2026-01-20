Врач рассказал, какие месяцы отпуска полезны для восстановления здоровья

"Летний период с высокими температурами действительно благоприятен для пляжного отдыха и получения солнечного света. Однако длительное пребывание в жару, особенно при высокой физической активности, может чрезмерно нагружать сердце и кожу. Зимние поездки в регионы с холодным климатом требуют тщательной подготовки: важно соблюдать правила терморегуляции, подбирать одежду по погоде и обеспечивать постепенную адаптацию к низким температурам, иначе возрастает риск переохлаждения и простудных заболеваний, резюмировал Иван Еременко.