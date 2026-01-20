Врач рассказал, какие месяцы отпуска полезны для восстановления здоровья

Наиболее благоприятными месяцами для ежегодного отпуска является май, заявил Еременко.
Наиболее подходящими месяцами для ежегодного отпуска являются май, июнь, а также сентябрь и октябрь, в этот период организм получает полноценный отдых и лучше восстанавливается. Об этом сообщил врач-терапевт Красногорской больницы министерства здравоохранения Московской области Иван Еременко.
«Выбор месяца для отпуска влияет на восстановление организма и профилактику стресса. Наиболее благоприятными с точки зрения здоровья считаются поздняя весна (май-июнь) и начало осени (сентябрь-октябрь). В этот период температура воздуха умеренная, световой день длинный, а нагрузка на сердечно-сосудистую систему минимальна», — пояснил Еременко для РИА Новости.
По его словам, такие условия способствуют полноценному отдыху, улучшению качества сна, нормализации гормонального фона и укреплению иммунной системы. Специалист отметил, что весенний отпуск помогает естественным образом активизировать обмен веществ и повысить уровень энергии после зимнего периода. Осенний отдых, по его словам, снижает вероятность развития сезонной усталости и способствует подготовке организма к уменьшению светового дня и предстоящему зимнему стрессу.
"Летний период с высокими температурами действительно благоприятен для пляжного отдыха и получения солнечного света. Однако длительное пребывание в жару, особенно при высокой физической активности, может чрезмерно нагружать сердце и кожу. Зимние поездки в регионы с холодным климатом требуют тщательной подготовки: важно соблюдать правила терморегуляции, подбирать одежду по погоде и обеспечивать постепенную адаптацию к низким температурам, иначе возрастает риск переохлаждения и простудных заболеваний, резюмировал Иван Еременко.
