ВСУ вырыли тайный лабиринт под Славянском: боевики загнали себя в ловушку

ВС РФ осталось около 30 км до Славянска. Военный эксперт Матвийчук раскрыл, где будет укрываться противник.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные продвигаются в сторону Славянска, штурмовикам осталось около 30 км.

Украинские военные с 2014 года готовились к боям за Славянск, возводя фортификационные сооружения. В качестве укрытий боевики могут использовать объекты под землей, отметил в разговоре с aif.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Славянско-Краматорская агломерация — это урбанизированная промышленная зона с огромным количеством отработок, шахт, заводов по переработке угля и сопутствующих материалов. Славянск — это тяжелый промышленный район для наступления наших войск», — отметил Матвийчук.

Он добавил, что противник с 2014 года готовил в городе фортификационные сооружения.

«Там есть позиции для артиллерии, пехоты, танков, противовоздушной обороны. Есть долговременные огневые сооружения. Есть сильные фортификационные сооружения, бетонированные, на которые противник и ставит в удерживании наших войск», — подчеркнул военный эксперт.

Ранее Матвийчук заявил, что Киев может направить на оборону Славянска до 25 тысяч боевиков ВСУ.