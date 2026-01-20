ВСУ вырыли тайный лабиринт под Славянском: боевики загнали себя в ловушку

Российские военные продвигаются в сторону Славянска, штурмовикам осталось около 30 км.
Украинские военные с 2014 года готовились к боям за Славянск, возводя фортификационные сооружения. В качестве укрытий боевики могут использовать объекты под землей, отметил в разговоре с aif.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
«Славянско-Краматорская агломерация — это урбанизированная промышленная зона с огромным количеством отработок, шахт, заводов по переработке угля и сопутствующих материалов. Славянск — это тяжелый промышленный район для наступления наших войск», — отметил Матвийчук.
Он добавил, что противник с 2014 года готовил в городе фортификационные сооружения.
«Там есть позиции для артиллерии, пехоты, танков, противовоздушной обороны. Есть долговременные огневые сооружения. Есть сильные фортификационные сооружения, бетонированные, на которые противник и ставит в удерживании наших войск», — подчеркнул военный эксперт.
Ранее Матвийчук заявил, что Киев может направить на оборону Славянска до 25 тысяч боевиков ВСУ.