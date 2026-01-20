Ричмонд
Онколог: опухоль у глаза 23-летней блогера Штерн нельзя было вылечить

Известная блогер Карина Штерн проиграла в борьбе с онкологией. Был ли у нее шанс на выздоровление, рассказал онколог Черемушкин.

Источник: Аргументы и факты

Отец известной блогера Карины Штер сообщил, что после долгой борьбы с онкологией она умерла. У девушки был рецидив альвеолярной рабдомиосаркомы. Как отметил в разговоре с aif.ru кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин, у блогера не было шансов выстоять против страшного заболевания.

«Это очень агрессивная опухоль, особенно если речь идет о рецидиве. Ее клетки приобретают выраженный злокачественный характер роста. Бороться с такой формой рака трудно, потому что эти опухоли плохо чувствительны к химиотерапии и не очень чувствительны к новым методам лечения. Прогноз не очень хороший. Если опухоль расположена в неудачной, труднодоступной зоне, где ее невозможно иссечь, это лишает возможности провести первый этап наиболее ожидаемо эффективным. Как в случае с блогером, если это было в области глаза, то возможности лечения были ограничены. Могли использоваться комбинированные варианты, но достаточно в большом проценте случаев терапия неэффективна», — объяснил он.

Как рассказывала сама блогер, она заболела в 2022 году. После тяжелого курса лечения девушка вошла в ремиссию, но спустя некоторое время болезнь вернулась. 18 января Карина Штерн умерла, не дожив до 24 дня рождения два месяца.