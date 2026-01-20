Врач предупредила о коварном влиянии сильных магнитных бурь на сердечников

Ученые предупредили, что на Земле 20 января ожидаются очень сильные магнитные бури, ожидаемая геомагнитная активность может достигать уровней G3-G4. Врач-терапевт Надежда Чернышова в разговоре с aif.ru предупредила, для кого это явление может быть опасным.
По ее словам, есть исследования, которые показывают, что магнитные бури влияют на состояние людей с проблемами сердца.
«Момент колебания магнитного поля может сказываться на состоянии и техники, и погоды. Но ученые до сих пор спорят, влияют ли магнитные бури на состояние здоровья человека. С одной стороны, если сильное изменение магнитных полей приводит к нарушению работы техники, то и на человека должно влиять. Но на здорового человека, как правило, не влияет. Есть исследования и те, что подтверждают, что после магнитных бурь увеличивается число сердечно-сосудистых катастроф, и те, что опровергают. В этом вопросе нет однозначного мнения до сих пор», — сказала Чернышова.
При этом врач подчеркнула, что людям, которые реагируют на нарушения магнитного поля, метеозависимым или метеочувствительным, нужно быть внимательнее к своему состоянию в эти дни.
Ранее ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт заявил aif.ru, что магнитные бури сказываются на состоянии некоторых людей, но их не так много.