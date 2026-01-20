Врач предупредила о коварном влиянии сильных магнитных бурь на сердечников

«Момент колебания магнитного поля может сказываться на состоянии и техники, и погоды. Но ученые до сих пор спорят, влияют ли магнитные бури на состояние здоровья человека. С одной стороны, если сильное изменение магнитных полей приводит к нарушению работы техники, то и на человека должно влиять. Но на здорового человека, как правило, не влияет. Есть исследования и те, что подтверждают, что после магнитных бурь увеличивается число сердечно-сосудистых катастроф, и те, что опровергают. В этом вопросе нет однозначного мнения до сих пор», — сказала Чернышова.