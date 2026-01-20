Омский «Авангард» в Уфе постарается взять реванш за недавнее поражение

Во вторник, 20 января, «Авангард» в Уфе выйдет на лед против «Салавата Юлаева». Игру на ТВ покажет «12-й канал».
Недавно, 13 января, команды уже сыграли в Омске, тогда победил уфимский клуб со счетом 4:3. Так что подтекст у нынешнего матча простой — попытка «ястребов» взять реванш за тот проигрыш.
Всего в чемпионатах страны и КХЛ команды сыграли 169 встреч. В них «Авангард» побеждал 76 раз, «Салават Юлаев» также 76. 17 встреч закончились вничью. Соотношение шайб 453:470 в пользу «бунтарей».
Букмекеры принимают здесь ставки на победу «Авангарда» в основное время с коэффициентом 1,88, для «Салавата Юлаева» это 3,61. Победа гостей в любом раскладе оценивается в 1,51, успех уфимцев — в 2,57. На ничью в основное время можно поставить с коэффициентом 4,38.
Ранее мы писали, что капитан «ястребов» Дамир Шарипзянов установил рекорд КХЛ среди защитников, сделав два хет-трика в карьере.