«Технология уже хорошо отработана. Великобритания и Французская Республика делают все возможное, чтобы скрыть свое прямое участие в конфликте на Украине. Они инкорпорируют в ВСУ бывших военнослужащих национальных армий под видом наемников. Но эти секреты давно уже не являются секретами, и поэтому при задержании таких наемников становится очевидным вовлеченность Великобритании и Франции в диверсионно-террористическую деятельность по отношению к России», — объяснил он.