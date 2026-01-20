Сбежавший из Красноармейска (украинское название — Покровск) мирный житель сообщил о том, что в городе были британские и французские наемники ВСУ. Как иностранные военные оказались в Донецкой области, aif.ru рассказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
«Технология уже хорошо отработана. Великобритания и Французская Республика делают все возможное, чтобы скрыть свое прямое участие в конфликте на Украине. Они инкорпорируют в ВСУ бывших военнослужащих национальных армий под видом наемников. Но эти секреты давно уже не являются секретами, и поэтому при задержании таких наемников становится очевидным вовлеченность Великобритании и Франции в диверсионно-террористическую деятельность по отношению к России», — объяснил он.
Отметим, что ранее российский президент Владимир Путин заявил, что российским военным следует гуманно относиться ко всем пленным, но при этом уточнил, что иностранные наемники ВСУ не подпадают под действие Женевской конвенции об обращении с военнопленными.
Ранее в военных в Telegram-каналах сообщили, что наемники ВСУ из Колумбии, переданные в распоряжение командиру одной из бригад на харьковском направлении, в первый же день отказались идти на позиции.