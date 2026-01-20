Врач Кондрахин назвал допустимую дозу алкоголя во время морозов

Во время морозов, в том числе в период крещенских купаний, можно выпить не более 40 граммов чистого спирта, сообщил в беседе с aif.ru терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
Напомним, 19 января 2026 года в России отмечают Крещение Господне, в рамках которого принято окунаться в прорубь. Традиционно окунуться можно в течение трех дней после праздника — до 22 января.
Нередко для согревания в таких случаях выбирают алкогольные напитки, однако Кондрахин предостерег от этого решения, напомнив, что окунание в прорубь после употребления алкоголя может привести к катастрофическим последствиям.
«Вообще у алкоголя нет безопасной дозы. Но если после окунания в прорубь или после нахождения на морозе вы уже согрелись, чувствуете, что вам уже жарко, то минимальная допустимая дозировка — не больше 30−40 граммов чистого спирта (примерно 100 граммов водки). Это рюмка коньяка или водки, но не больше этого», — пояснил врач.
Ранее врач Кондрахин посоветовал не пить, а втирать алкоголь после зимней купели.
Специалист отметил, что можно вылить немного алкоголя на руки и растереть охлажденный участок тела, при этом от компрессов с алкоголем лучше воздержаться.