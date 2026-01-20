Ричмонд
В деле два эпизода: В чем обвиняют объявленного в международный розыск продюсера «Ласкового мая» Разина

В деле о мошенничестве в отношении продюсера «Ласкового мая» Разина два эпизода.

Источник: Комсомольская правда

Российские правоохранительные органы занимаются расследованием двух эпизодов в рамках уголовного дела в отношении продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина, заочно арестованного и объявленного в международный розыск. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

Один эпизод касается присвоения Разиным лицензионного вознаграждения поэта Сергея Кузнецова за исполнение песен популярной группы. Второй — мошенничество при фальсификации договора с солистом группы Юрием Шатуновым.

В ноябре прошлого года, напомним, Андрей Разин был объявлен в международный розыск. Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Ущерб от преступления составил порядка 500 млн рублей.

Тогда же Разин заявил, что он в Турции и взят под государственную защиту. Там же возбудили уголовное дело и объявили в розыск… «инициаторов» его преследования. Турецкие правоохранительные органы якобы обращаются к российской стороне, чтобы задержать всех «участников», говорит Разин. Почему за рубежом будут разбираться в «убийстве Юрия Шатунова», неизвестно.