В деле два эпизода: В чем обвиняют объявленного в международный розыск продюсера «Ласкового мая» Разина

Российские правоохранительные органы занимаются расследованием двух эпизодов в рамках уголовного дела в отношении продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина, заочно арестованного и объявленного в международный розыск. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает ТАСС.
Один эпизод касается присвоения Разиным лицензионного вознаграждения поэта Сергея Кузнецова за исполнение песен популярной группы. Второй — мошенничество при фальсификации договора с солистом группы Юрием Шатуновым.
В ноябре прошлого года, напомним, Андрей Разин был объявлен в международный розыск. Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Ущерб от преступления составил порядка 500 млн рублей.
Тогда же Разин заявил, что он в Турции и взят под государственную защиту. Там же возбудили уголовное дело и объявили в розыск… «инициаторов» его преследования. Турецкие правоохранительные органы якобы обращаются к российской стороне, чтобы задержать всех «участников», говорит Разин. Почему за рубежом будут разбираться в «убийстве Юрия Шатунова», неизвестно.