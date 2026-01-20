С начала СВО российские военные взяли в плен несколько тысяч иностранных наемников ВСУ, рассказал aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
«Согласно данным из открытых источников, речь идет о нескольких тысячах иностранцев, вступивших в ВСУ, которые попали в плен в зоне СВО. Пленение иностранных легионеров, наемников из Франции, Великобритании, стран Латинской Америки и бывшего Советского Союза явление достаточно на сегодняшний день распространенное. Это происходит на всех участках передовой. И в большинстве случаев наемники, попадая в плен, этому очень радуются, так как избежали гибели и уничтожения», — отметил он.
Собеседник издания обратил внимание на то, как киевский режим относится к иностранным наемникам.
«Командованием ВСУ принято решение в прошлом месяце о расформировании единых подразделений, где служат иностранные граждане, фактически речь идет о подразделениях с наемниками. Их не только расформировали, но и в большинстве случаев бросили на линию боевого соприкосновения, обрекая на верную смерть», — добавил военный эксперт.
