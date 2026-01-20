Рособрнадзор назвал минимальные баллы для сдачи ЕГЭ в 2026 году

«Российским школьникам для получения аттестата необходимо получить минимум 24 балла по русскому языку, удовлетворительно — три балла по математике базового уровня, также установлены минимальные баллы по всем остальным предметам», — сообщили в Рособрнадзоре.
Так, за экзамены по физике, химии и биологии нужно набрать 36 баллов, по математике профильного уровня — 27, информатике — 40, истории — 32, географии — 37, обществознанию — 42, литературе — 32, иностранным языкам — 22 балла, передаёт РИА «Новости».
Ранее Life.ru писал, что в России утвердили расписание ЕГЭ на 2026 год. Сдача единых государственных экзаменов начнётся 1 июня с истории, литературы и химии.
