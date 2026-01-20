Рособрнадзор назвал минимальные баллы для сдачи ЕГЭ в 2026 году — теперь школьники точно знают, сколько нужно набрать, чтобы получить аттестат. В ведомстве уточнили, что минимальные требования касаются всех предметов, и их несоблюдение может лишить выпускника возможности подтвердить освоение образовательной программы.