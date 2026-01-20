Сексолог рассказал, каким мужчинам женщины чаще всего отвечают согласием

«Сейчас женщины стали обращать внимание не на явно мускулинных мужчин, у которых развитая мускулатура, тяжелая челюсть, повышенная волосатость и так далее, а наоборот, на тех, кто более интеллигентно выглядит и не так пристально следят за собой, — отмечает эксперт в комментарии aif.ru. — Такие мужчины бессознательно считываются у женщин, как более романтичные, более чуткие, которые будут больше думать о женщине, нежели о том, чтобы достичь только своих целей, в том числе, в постели».