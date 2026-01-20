Сексолог рассказал, каким мужчинам женщины чаще всего отвечают согласием

Женские предпочтения в выборе партнера в последнее время резко смещаются. Вместо атлетичных и маскулинных мужчин современных девушек чаще интересуют интеллигентные романтики.
Психолог и сексолог Александра Миллер в комментарии для aif.ru объясняет этот тренд изменением запроса на эмоциональные качества партнера.
«Сейчас женщины стали обращать внимание не на явно мускулинных мужчин, у которых развитая мускулатура, тяжелая челюсть, повышенная волосатость и так далее, а наоборот, на тех, кто более интеллигентно выглядит и не так пристально следят за собой, — отмечает эксперт в комментарии aif.ru. — Такие мужчины бессознательно считываются у женщин, как более романтичные, более чуткие, которые будут больше думать о женщине, нежели о том, чтобы достичь только своих целей, в том числе, в постели».
По словам Миллер, образ «крепкого телосложения» всё чаще ассоциируется не с надежностью, а с эгоцентризмом.
«Женщины бессознательно стали выделять именно таких мужчин — не тех, кто проводит 24/7 в качалке, а тех, кто кажется способным на эмпатию и внимательные отношения», — подчеркивает Александра Миллер в комментарии aif.ru.
Ранее СМИ сообщили об исследовании ученых из Китая, США и Великобритании, опубликованное в журнале «Personality and Individual Differences», показало, что наиболее привлекательными для женщин оказались мужчины с индексом массы тела (ИМТ) от 23 до 27, то есть с легкой «упитанностью» или нормального телосложения, а не ярко выраженные атлеты.
Как заключает Александра Миллер, ключевое слово здесь — «романтик», и его ценность на «рынке партнерства» сегодня растет.