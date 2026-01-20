В Омске ночью наблюдали полярное сияние из-за мощной солнечной вспышки

«Уже собиралась спать, как увидела уведомление о прибытии выброса с Солнца. За сутки дошёл — это очень быстро. Третий раз вижу сияние над головой, и в этот раз оно выглядело иначе: мерцало, уходило далеко на юг, корона в зените переливалась и передвигалась из стороны в сторону. Единственный минус — всё происходило очень быстро: буквально за час-полтора произошла вся красота».