В Омске ночью наблюдали полярное сияние из-за мощной солнечной вспышки

Редкое для нашей широты явление совпало с очень сильной магнитной бурей уровня G4.7, вызванной вспышкой X1.95 на Солнце.

Источник: Om1 Омск

Жители Омска минувшей ночью смогли увидеть полярное сияние — светящиеся «занавесы» уходили далеко на юг и на время озарили небо над городом. Явление длилось около полутора часов.

Сияние удалось запечатлеть омскому фотографу, автору паблика «Охотники за красотами Омской области» Милене Пономарёвой. По её словам, корона вспыхивала почти в зените и быстро смещалась, а само шоу оказалось стремительным:

«Уже собиралась спать, как увидела уведомление о прибытии выброса с Солнца. За сутки дошёл — это очень быстро. Третий раз вижу сияние над головой, и в этот раз оно выглядело иначе: мерцало, уходило далеко на юг, корона в зените переливалась и передвигалась из стороны в сторону. Единственный минус — всё происходило очень быстро: буквально за час-полтора произошла вся красота».

Появление сияния связано с мощной геомагнитной бурей, начавшейся после сильнейшей в 2026 году солнечной вспышки класса X1.95. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, буря достигла уровня G4.7 и при сохранении параметров солнечного ветра могла выйти на максимальный уровень G5. Учёные также отмечали аномально высокий поток солнечных протонов — ещё один признак интенсивного космического события.

В городе наблюдаемость зависела от прозрачности неба и городской подсветки; лучшие кадры, как обычно, получались на окраинах и за пределами Омска. В ближайшие ночи кратковременные вспышки сияния не исключены, однако они зависят от дальнейшей динамики бури и облачности.