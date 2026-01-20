Ричмонд
В Омске клуб «Ермак» получил новый статус

Учреждение ведет подготовку по смешанным боевым единоборствам и спортивной борьбе.

Источник: Freepik

Спортивный клуб «Ермак» в Омске получил новый статус. Теперь он является учреждением дополнительного образования «Спортивная школа “Ермак”. Это позволит юным спортсменам получать подготовку в рамках федеральных стандартов и участвовать в турнирах высокого уровня. Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест.

Учреждение расположено в Советском округе Омска на проспекте Мира. Здесь ведут тренировки по смешанным боевым единоборствам и спортивной борьбе.

Спортивный клуб «Ермак» открыт в Омске в 2013 году как филиал школы имени Александра Пушницы, затем как самостоятельный филиал. В октябре 2025 года открыт ещё один филиал клуба на проспекте Менделеева.