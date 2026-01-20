На дорогах Хабаровского края задержано 14 пьяных водителей

Среди наиболее серьезных нарушений: 14 водителей управляли транспортными средствами в состоянии опьянения (по статьям 12.8 и 12.26 КоАП РФ, а также статье 264.1 УК РФ), восемь водителей не предоставили преимущество в движении пешеходам на переходах (статья 12.18 КоАП РФ), а десять пешеходов были привлечены к ответственности за нарушение правил перехода проезжей части (статья 12.29 КоАП РФ). Значительная часть этих нарушений, включая три случая управления в нетрезвом виде и шесть отказов уступить дорогу пешеходам, была выявлена непосредственно в Хабаровске.