Лурье с ключами, Долину не нашли: юрист сказал о новом споре с квартирой

Тогда Лурье еще даже не догадывалась, что не увидит ключей от долгожданной квартиры еще почти 1,5 года. Хамовнический суд установил, что Долина продала квартиру под давлением мошенников, которым она передала все средства. В результате были задержаны четыре человека, им назначили от четырех до семи лет лишения свободы.