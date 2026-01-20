Лурье с ключами, Долину не нашли: юрист сказал о новом споре с квартирой

Громкая история с пятикомнатной квартирой в Хамовниках, которую певица Лариса Долина и мать-одиночка Полина Лурье делили почти 1,5 года, подошла к логическому завершению. Покупательница 19 января получила ключи, а оставшаяся без квартиры артистка уехала на море.
Юрист Александр Хаминский в разговоре с aif.ru сообщил, что разборки еще могут продолжиться, но уже за содержимое квартиры. Избежать этого поможет соблюдение одного ключевого правила. Как закончилась история и что важно сделать после покупки квартиры — в материале aif.ru.
История судебной тяжбы.
Скандал с квартирой разразился летом 2024 года, когда Лариса Долина решила продать свою пятикомнатную квартиру в центре Москвы за 112 миллионов рублей. Покупательницей стала 35-летняя Полина Лурье, которая согласилась купить квартиру за наличные.
Тогда Лурье еще даже не догадывалась, что не увидит ключей от долгожданной квартиры еще почти 1,5 года. Хамовнический суд установил, что Долина продала квартиру под давлением мошенников, которым она передала все средства. В результате были задержаны четыре человека, им назначили от четырех до семи лет лишения свободы.
В марте 2025 года Хамовнический суд восстановил Долину в правах на квартиру, однако Лурье обжаловала это решение в Мосгорсуде и затем во Втором кассационном суде, где обе инстанции поддержали певицу. Год покупательница заканчивала печально: без квартиры и без заплаченных за нее денег.
Адвокат Лурье — Светлана Свириденко — обратилась в Верховный суд РФ. К тому времени развязка истории волновала многих россиян: одни встали на сторону артистки, другие — поддержали покупательницу. Тогда же некоторые компании перестали сотрудничать с Долиной, а сама она не раз выходила на сцену в слезах.
16 декабря 2025 года Верховный суд перевернул ход истории в пользу Лурье, оставив за ней право на квартиру. Долину обязали покинуть квартиру до 30 декабря.
Нервное выселение.
Спустя девять дней после решения Верховного Мосгорсуд постановил выселить артистку. Долина должна была вывезти вещи и покинуть квартиру до 30 декабря. Лурье с нетерпением ждала, что встретит Новый год в долгожданной квартире.
Однако Долина попросила продлить срок выселения до конца новогодних каникул. Покупательница отказалась от этого, но артистка принципиально не стала выселяться.
Не передала она ключи и после новогодних праздников. Вместо этого Долина улетела отдыхать в ОАЭ с внучкой.
Лурье решила действовать решительно и не дожидаться приезда артистки. 19 января к дому в Хамовниках, из которого должны были выселить певицу, приехали судебные приставы. В подъезд вошли четыре сотрудника силовых структур в бронежилетах.
Спустя некоторое время Светлана Свириденко радостно показала журналистам полученные ключи, которые она наконец сможет передать новой хозяйке квартиры.
Советы юриста.
Юрист Александр Хаминский, комментируя долгожданное выселение Долиной, отметил, что Лурье сможет поменять замки в квартире сразу после получения ключей.
«Лурье, конечно, сразу может поменять замки в квартире в Хамовниках, никаких преград для этого нет. Но уже пора закончить все это дело, в стране есть и другие темы для обсуждений, кроме судебного спора Долиной и Лурье», — подчеркнул юрист.
Хаминский также посоветовал Лурье вместе с нотариусом сделать опись всего, что осталось в квартире.
«С учетом особенностей этого дела я бы посоветовал пригласить в квартиру нотариуса для описи всего, что там есть, и сделать видеозапись. Квартира, насколько я помню, продавалась с вещами: мебелью, шторами, объектами интерьера. Здесь могут возникнуть дополнительные ситуации, которые могли бы стать предметом спора, поэтому нужно зафиксировать точно и четко, в каком состоянии передана квартира. Если была устная договоренность или в договоре прописано, что квартира продается с обстановкой, нужно детально описать все, что есть», — пояснил специалист.
Лурье, которая и до этого не сильно любила публичность в рамках судебного процесса со звездой, теперь может с облегчением выдохнуть. Покупательница сможет спокойно продолжить жить с детьми в новой большой квартире.