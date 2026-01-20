Более 50 мастеров спорта приняли участие в крещенских купаниях в Ангарске

В Ангарске прошло массовое крещенское купание. Около 100 человек, среди которых более 50 мастеров спорта по греко-римской борьбе, боксу, лёгкой атлетике и другим дисциплинам, окунулись в купель на реке Китой. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации городского округа.
— Сибиряков не напугать никакими морозами! Такие мероприятия объединяют и делают нас сильнее. Горжусь, уважаю, желаю спортивных и жизненных успехов, — сказал мэр Сергей Петров.
Для участников работали палатки для переодевания и полевая кухня от воинской части. Освящённую воду можно было набрать как на месте, так и в Ангарском Свято-Троицком соборе. Безопасность обеспечивали работники МЧС, полиции, Росгвардии и медики.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что администрация Ангарска начала работу с предпринимателями, чей бизнес пострадал от крупного пожара в торговом центре «Автомир».