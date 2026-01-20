Более 50 мастеров спорта приняли участие в крещенских купаниях в Ангарске

В Ангарске прошло массовое крещенское купание. Около 100 человек, среди которых более 50 мастеров спорта по греко-римской борьбе, боксу, лёгкой атлетике и другим дисциплинам, окунулись в купель на реке Китой. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации городского округа.