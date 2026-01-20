Миграционные карты хотят заменить госучетом

До декабря текущего года МВД, Минцифры, ФСБ, МИД и Минэкономразвития должны подготовить предложения по изменению учета прибывающих в Россию иностранцев. Ключевая задача — отказ от устаревших миграционных карт.
Предполагается, что новый учет будет вестись через портал государственных услуг. С помощью «Госуслуг» иностранцы будут подавать заявления, в которых нужно указать цель въезда и пребывания в РФ. Порядок станет обязательным.
Это следует из поручений кабинета министров. Уже сейчас происходит подача заявлений о целях въезда и сроках пребывания в приложение RuID. Иностранцы могут регистрироваться в RuID за 72 часа до приезда в Россию.
RuID предназначено для того, чтобы заблаговременно проверить данные человека, который хочет въехать в Россию: представляет он опасность для государства или нет. На границе будет создан цифровой профиль, включающий СНИЛС и учетную запись «Госуслуг».
Как уточняют «Ведомости», сейчас регистрация в приложении носит добровольный характер, и в нем зарегистрировались порядка 130 тысяч мигрантов. Говорить о результатах эксперимента пока преждевременно.