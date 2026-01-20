Подполковник Иванников сказал, что ждет иностранных наемников ВСУ в плену

«Дается правовая оценка действиям каждого наемника. Если будет доказано, что попавший в плен иностранный наемник ВСУ уничтожал мирных граждан, занимался пытками российских военнослужащих, грабил, убивал мирное население, то в соответствии с российским законодательством будет суровое наказание. Такому иностранцу можно об обмене и возвращении на родину забыть как минимум.на 25 лет, которые он проведет в тюрьме за свои преступления. Если окажется непричастен, то, возможно, пополнит обменный фонд. Наемников ВСУ могут обменять на духовных лиц, митрополитов и епископов Украинской Православной Церкви, которые подвергаются гонениям на Украине», — добавил собеседник издания.