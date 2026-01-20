Подполковник Иванников сказал, что ждет иностранных наемников ВСУ в плену

Иностранные наемники ВСУ, попавшие в плен ВС РФ, не подпадают под действие Женевской конвенции. Что их ждет, рассказал aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
«Иностранные наемники ВСУ, попав в плен, раскрывают, где их вербовали, кто их вербовал. Они рассказывают подробно о центрах, где проводилось обучение, о преподавателях, которые обучали их диверсионно-террористической деятельности в отношении России, а также о своих однокурсниках, сослуживцах, которые вместе с ними учились и выполняли диверсионные задания на других участках боевых действий», — отметил он.
По словам Иванникова, пленные наемники ВСУ являются источником важной оперативной информации.
«Для российских следственных органов и военной контрразведки пленение наемников является очень важной и с оперативной точки зрения необходимой деталью, так как это не только кладезь информации, а еще и возможность предотвратить террористические акты и диверсии на территории Российской Федерации», — уточнил собеседник издания.
Иванников объяснил, что каждого попавшего в плен наемника ВСУ, как украинских военных, проверяют на причастность к преступлениям против мирного населения и российских военных.
«Дается правовая оценка действиям каждого наемника. Если будет доказано, что попавший в плен иностранный наемник ВСУ уничтожал мирных граждан, занимался пытками российских военнослужащих, грабил, убивал мирное население, то в соответствии с российским законодательством будет суровое наказание. Такому иностранцу можно об обмене и возвращении на родину забыть как минимум.на 25 лет, которые он проведет в тюрьме за свои преступления. Если окажется непричастен, то, возможно, пополнит обменный фонд. Наемников ВСУ могут обменять на духовных лиц, митрополитов и епископов Украинской Православной Церкви, которые подвергаются гонениям на Украине», — добавил собеседник издания.
Ранее подполковник запаса Иванников рассказал, что с начала СВО в плен ВС РФ попали несколько тысяч иностранных наемников ВСУ.