В Омске могут сбоить навигаторы и энергосистемы — причина

Стоит отметить, что мощная магнитная буря способна сказаться на состоянии электроники, в частности, приводить к помехам в работе навигационных систем из-за воздействия на спутники, а также вызывать сбои в работе энергосистем, которые связаны с работой защитных механизмов. В свою очередь, метеозависимые люди могут испытывать дискомфорт вплоть до головных болей и симптомов, связанных со скачками артериального давления.