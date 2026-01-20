Ричмонд
В Омске могут сбоить навигаторы и энергосистемы — причина

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ полагают, что утром вторника, 20 января 2026 года, вероятна магнитная буря уровня G3.7, близкая к определению «очень сильной бури». По данным ученых, таковы последствия первой в текущем году вспышки «высшего балла X», сопоставимой по своей мощи с зафиксированной в середине ноября 2025 года.

Предполагается, что на своем пике магнитная буря пробудет примерно с 6:00 до 9:00, после чего мощность начнет постепенно снижаться. При этом ожидается, что магнитная буря завершится лишь под утро среды, 21 января.

Стоит отметить, что мощная магнитная буря способна сказаться на состоянии электроники, в частности, приводить к помехам в работе навигационных систем из-за воздействия на спутники, а также вызывать сбои в работе энергосистем, которые связаны с работой защитных механизмов. В свою очередь, метеозависимые люди могут испытывать дискомфорт вплоть до головных болей и симптомов, связанных со скачками артериального давления.