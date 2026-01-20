Онколог Черемушкин сказал о напитках, увеличивающих риск развития рака

«Самая основная группа риска по раку желудка — курящие и пьющие, причем со стажем не менее 15−20 лет. Потому что, сглатывая слюну, они регулярно поглощают токсины. Если, например, человек начал употреблять алкоголь, курить лет в 20−25, то через 15−20 лет онкологический диагноз возможен с большой вероятностью. У этой группы риска в 40−50 лет происходит основной пик заболеваемости», — поделился онколог.