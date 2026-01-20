Ричмонд
Онколог Черемушкин сказал о напитках, увеличивающих риск развития рака

Увеличить риск развития рака могут некоторые напитки, если их употреблять постоянно. По словам онколога Черемушкина, речь идет об алкоголе.

Риск развития рака существенно увеличивает регулярное употребление спиртных напитков, отметил в беседе с aif.ru кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин.

«Под удар попадают поджелудочная железа, желудок, потому что при употреблении спиртного эти органы практически получают ожог. Из-за повреждения слизистой начинаются хронические воспалительные процессы, потому что желудочно-кишечный тракт “отвечает” на раздражение выбросом секретов, той же желчи», — объяснил эксперт.

Врач подчеркнул, что в сочетании с другими негативными факторами, такими как курение, нерегулярное питание, употребление жирной, острой пищи, стрессы, риск рака желудка и поджелудочной железы существенно возрастает.

«Самая основная группа риска по раку желудка — курящие и пьющие, причем со стажем не менее 15−20 лет. Потому что, сглатывая слюну, они регулярно поглощают токсины. Если, например, человек начал употреблять алкоголь, курить лет в 20−25, то через 15−20 лет онкологический диагноз возможен с большой вероятностью. У этой группы риска в 40−50 лет происходит основной пик заболеваемости», — поделился онколог.

