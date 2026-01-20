Финский военкор Хейсканен: за ВСУ воюет более 250 наемников из Финляндии

«Если в МИД говорят, что их 100, значит их сильно больше. С начала СВО, по моим подсчетам, их было 250, из них более 20 погибли или пропали без вести. Тело только одного погибшего доставили в Финляндию. Полиция безопасности SUPO сообщала, что 10 из отправившихся на Украину придерживались радикальных взглядов. На Украину отправлялись ярые реваншисты, которые хотели отомстить за Карелию, бывшие заключенные, люди с психическими проблемами и наркозависимые», — отметил Хейсканен.