В Новосибирске обсуждают изменение маршрута автобуса № 46

Горожанам предлагают высказать мнение о заезде автобуса к остановке «посёлок Клюквенный».

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирске обсуждают возможные изменения в работе автобусного маршрута № 46. Городские власти предлагают скорректировать схему движения транспорта, чтобы автобус начал заезжать к остановке «посёлок Клюквенный».

«Для улучшения транспортного обслуживания и обеспечения регулярных пассажирских перевозок жителей посёлка Клюквенный планируется скорректировать действующую схему муниципального маршрута регулярных перевозок по регулируемому тарифу № 46», — говорится в сообщении мэрии.

Новосибирцы могут высказать своё мнение до 23 января. Опрос проходит на сайте Центра управления городским автоэлектротранспортом. Жителям предлагают ответить, нужен ли заезд автобуса № 46 в посёлок Клюквенный.

Маршрут № 46 работает по регулируемому тарифу и связывает Северное кладбище с жилым комплексом «Северная корона». В случае одобрения изменений автобус в прямом и обратном направлениях будет заезжать на остановочный пункт «пос. Клюквенный» через улицы Переездную и Подневича.