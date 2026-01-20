В Новосибирске обсуждают изменение маршрута автобуса № 46

Маршрут № 46 работает по регулируемому тарифу и связывает Северное кладбище с жилым комплексом «Северная корона». В случае одобрения изменений автобус в прямом и обратном направлениях будет заезжать на остановочный пункт «пос. Клюквенный» через улицы Переездную и Подневича.