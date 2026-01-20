Ким Чен Ын публично уволил вице-премьера Ян Сын Хо: лидер КНДР объяснил причину решения

Тогда на мероприятии Ким Чен Ын освободил вице-премьера Ян Сын Хо от должности. Он подчеркнул, что использовал метафору: «козел, запряженный в телегу». По его словам, в произошедшем нет антипартийного умысла — лишь случайная ошибка в подборе кадров.