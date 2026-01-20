Ким Чен Ын публично уволил вице-премьера Ян Сын Хо: лидер КНДР объяснил причину решения

Глава КНДР Ким Чен Ын публично отстранил от должности вице-премьера страны Ян Сын Хо. Как сообщило ЦТАК, отставка была объявлена на церемонии в честь завершения первого этапа модернизации Ренсонского машиностроительного объединения.
«Реалия нашей Родины, идущей навстречу богатству и процветанию, требует сильных первопроходцев и настоящих борцов — тех, кто, неся на плечах сегодня, приближает будущее», — сказал Ким Чен Ын на церемонии.
Глава КНДР указал, что некоторые управленцы не справляются с задачей по упорядочению и реконструкции промышленности. Он призвал перестать опираться на тех, кто привык к пораженчеству, безответственности и пассивности.
По словам Ким Чен Ына, на первом этапе модернизации возник «чрезмерный искусственный хаос». Виноваты в этом неспособные и безответственные управленцы. В результатет чего начались серьезные трудности и значительные экономические потери.
Тогда на мероприятии Ким Чен Ын освободил вице-премьера Ян Сын Хо от должности. Он подчеркнул, что использовал метафору: «козел, запряженный в телегу». По его словам, в произошедшем нет антипартийного умысла — лишь случайная ошибка в подборе кадров.
Ким Чен Ын также подчеркнул, что на пути к процветанию КНДР необходимы первопроходцы и борцы, способные приблизить светлое будущее.
Глава КНДР призвал всех руководителей вновь изучить установки партии по модернизации. Главная задача — опираясь на научный подход и продуманный план, уже в текущем поколении построить передовую и современную экономику. Это должно стать прочным фундаментом для будущего страны.
Как сообщило ЦТАК, участники церемонии выразили поддержку Ким Чен Ыну. После этого премьер-министр Пак Тхэ Сон провел символичное разрезание ленты. Затем лидер осмотрел машиностроительное объединение и заявил, что оно внесло серьезный вклад в модернизацию, укрепив фундамент самодостаточной экономики.
Немногим ранее Ким Чен Ын отправил Владимиру Путину письмо, в котором пообещал уважать и поддерживать политику российского президента.
В письме глава КНДР назвал Путина «самым дорогим другом». Он также подчеркнул, что испытывает к нему «искренние товарищеские чувства».