Счастливая цифра помогла россиянке выиграть в лотерею

Отмечается, что в семье этой девушки участие в лотереях — традиция, которой всегда особенно следуют в Новый год.
В игровых полях билетов, которые выбрала будущая победительница, были восьмерки, а это цифра для нее счастливая. Именно восьмого числа родилась она сама, ее сын и мама.
Девушка также отметила, что в день покупки билета — 25 ноября 2025 года — у нее было предчувствие, что она выиграет.
Выигранные деньги она планирует направить на адресную благотворительную помощь, а также хочет помочь маме.
Напомним, 1 января, по итогам новогоднего тиража «Русского лото», главный приз разделили сразу три счастливчика, выиграв по 333 333 333 рубля каждый. Сообщалось, что в их числе был участник из Свердловской области.