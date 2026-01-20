Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Счастливая цифра помогла россиянке выиграть в лотерею

Жительница Свердловской области, ставшая одним из четырех лотерейных мультимиллионеров по итогам новогоднего розыгрыша, выбирала билеты со счастливой для себя цифрой «8». Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе «Столото».

Источник: «Национальная лотерея»

Отмечается, что в семье этой девушки участие в лотереях — традиция, которой всегда особенно следуют в Новый год.

В игровых полях билетов, которые выбрала будущая победительница, были восьмерки, а это цифра для нее счастливая. Именно восьмого числа родилась она сама, ее сын и мама.

Девушка также отметила, что в день покупки билета — 25 ноября 2025 года — у нее было предчувствие, что она выиграет.

Выигранные деньги она планирует направить на адресную благотворительную помощь, а также хочет помочь маме.

Напомним, 1 января, по итогам новогоднего тиража «Русского лото», главный приз разделили сразу три счастливчика, выиграв по 333 333 333 рубля каждый. Сообщалось, что в их числе был участник из Свердловской области.