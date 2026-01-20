Вильфанд опроверг сообщения о лютых тридцатиградусных морозах в ЦФО

«Вся первая половина недели будет умеренно тёплой. В четверг температура ночью минус 10 — минус 12 градусов, до минус 14», — приводит РИА «Новости» его слова.
По словам синоптика, морозы в выходные вызвал антициклон. В ночь с субботы на воскресенье при ясном небе столбики термометров опускались до минус 24 — минус 26 градусов.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупреждал, что центральные регионы страны, включая Москву, ждёт резкое похолодание. К 25 января он прогнозировал экстремальные температуры — до минус 30−33 градусов.
