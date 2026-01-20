Новосибирца оштрафовали на 3 тысячи рублей за оскорбление девушки во время ссоры. Об этом сообщили в пресс-службе мировых судей Карасукского района Новосибирской области.
Все произошло днем 25 сентября 2025 года в селе Баган. Тогда между мужчиной и женщина начали выяснять отношения, и сибиряк умышленно использовал грубые выражения и слова, чтобы унизить честь и достоинство знакомой.
— Постановлением мирового судьи мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ («Оскорбление»), подвергнут наказанию в виде штрафа — 3 тысячи рублей, — добавили в пресс-службе.