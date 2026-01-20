Екатеринбургский БК «УГМК» уступил курскому «Динамо»

Игра завершилась со счетом 103:93 в пользу хозяев площадки. Счет по четвертям был следующим: 26:25, 22:19, 28:26 и 27:23.
Среди игроков «лисиц» самыми результативными стали Меган Уокер (15 очков, 8 подборов, 2 передачи), Алекс Бентли (14 очков, 1 передача) и Виктория Третьякова (13 очков, 2 подбора, 1 передача).
БК «УГМК» является одним из самых титулованных клубов в России. В прошлом году команда стала 18-кратной чемпионкой России по баскетболу среди женщин сезона 2024−2025 и 12-кратным обладателем Кубка России.