Екатеринбургский БК «УГМК» уступил курскому «Динамо»

Баскетболистки екатеринбургского клуба «УГМК» проиграли курскому «Динамо» в выездной встрече.

Источник: БЕЛТА

Игра завершилась со счетом 103:93 в пользу хозяев площадки. Счет по четвертям был следующим: 26:25, 22:19, 28:26 и 27:23.

Среди игроков «лисиц» самыми результативными стали Меган Уокер (15 очков, 8 подборов, 2 передачи), Алекс Бентли (14 очков, 1 передача) и Виктория Третьякова (13 очков, 2 подбора, 1 передача).

БК «УГМК» является одним из самых титулованных клубов в России. В прошлом году команда стала 18-кратной чемпионкой России по баскетболу среди женщин сезона 2024−2025 и 12-кратным обладателем Кубка России.