Росстандарт рассказал о новых ГОСТах на системы контроля состояния водителя

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Новые ГОСТы на системы контроля состояния водителя — алкозамки — утвердили в России для безопасности дорожного движения, новые стандарты начнут работать с 1 мая, рассказали РИА Новости в Росстандарте.
«Приказами Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии утверждён комплекс национальных стандартов, устанавливающих единые методы испытаний систем контроля состояния водителя (алкозамков). Новые документы позволят обеспечить надежность устройств, препятствующих управлению автомобилем в состоянии опьянения, и создадут прозрачные условия для оценки их соответствия», — рассказали в ведомстве.
«Комплекс стандартов разработан ФГУП “НАМИ” в рамках деятельности технического комитета по стандартизации № 056 “Дорожный транспорт” и вступают в действие с 1 мая 2026 года», — добавили там.
В Росстандарте пояснили, что в ГОСТ «Автотранспортные средства. Система контроля состояния водителя (алкозамок). Общие технические требования» произошли изменения, которые устанавливают требования к составу, функциональности, безопасности и алгоритмам работы системы.
В частности, стандарт регламентирует, что алкозамок должен выявлять пары этанола в выдыхаемом водителем воздухе, блокировать двигатель при превышении допустимого уровня и передавать в таких случаях мониторинговую информацию, в том числе через инфраструктуру «ЭРА-ГЛОНАСС». Документ распространяется на транспортные средства, используемые для коммерческих перевозок пассажиров и транспортировки опасных грузов.
Для детальной проверки соответствия этим требованиям, утверждены новые ГОСТ Р 72377−2026 «Автотранспортные средства. Система контроля состояния водителя (алкозамок). Методы функционального тестирования» и ГОСТ Р 72378−2026 «Автотранспортные средства. Система контроля состояния водителя (алкозамок). Методы испытаний индикатора паров этанола», пояснили в Росстандарте.
В ведомстве уточнили также, что первый стандарт устанавливает единые методы испытаний, охватывающие все критические аспекты работы системы, от первоначальной идентификации водителя и запуска двигателя до контроля в процессе движения. В свою очередь, второй стандарт устанавливает методы испытаний индикатора паров этанола и обеспечивает механизмы оценки его функциональных и технических характеристик, необходимых для обеспечения выполнения функций системы контроля состояния водителя.
«Стандарты на систему контроля состояния водителя направлены на повышение безопасности на дорогах. Это часть системной работы Росстандарта в данном направлении, включающей в себя сочетание инструментов стандартизации, метрологии, надзорной и профилактической деятельности», — подчеркнул глава Росстандарта Антон Шалаев.