Росстандарт рассказал о новых ГОСТах на системы контроля состояния водителя

В ведомстве уточнили также, что первый стандарт устанавливает единые методы испытаний, охватывающие все критические аспекты работы системы, от первоначальной идентификации водителя и запуска двигателя до контроля в процессе движения. В свою очередь, второй стандарт устанавливает методы испытаний индикатора паров этанола и обеспечивает механизмы оценки его функциональных и технических характеристик, необходимых для обеспечения выполнения функций системы контроля состояния водителя.